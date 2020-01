O nava militara americana si una ruseasca, la un pas de coliziune (Video)

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe - U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3 - U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

Potrivit Flotei a 5-a americane, distrugatorul USS Farragut desfasura joi o misiune de patrulare de rutina cand nava ruseasca s-a apropiat excesiv. Nava americana a recurs la cinci sunete de sirena, semnalul international de alerta maritima, pentru a determina ambarcatiunea ruseasca sa-si schimbe traiectoria, relateaza agentiile AFP si Reuters.''Initial, nava ruseasca nu a reactionat, dar in final si-a modificat traiectoria si cele doua nave s-au indepartat una de cealalta'', precizeaza US Navy, adaugand insa ca ''desi nava ruseasca a luat in final masuri, reactia sa intarziata inainte de a respecta regulile internationale de navigatie in cazul unei apropieri agresive a sporit riscul unei coliziuni''.Flota a 5-a americana a publicat pe Twitter o inregistrare video a incidentului, in care se vede cum nava ruseasca se apropie rapid din spate de USS Farragut si isi schimba directia in ultimul moment.In replica, Ministerul Apararii rus a declarat ca nava americana a actionat neprofesionist, intrucat s-ar fi interpus pe traiectoria celei rusesti, actiune pe care a catalogat-o drept o incalcare intentionata a normelor maritime internationale.Conform regulilor internationale de navigatie, o nava care doreste sa treaca in fata unei alte nave trebuie sa se asigure ca executa manevra fara riscuri.Nu este prima data cand marina americana afirma ca fost provocata de cea rusa. Pe 7 iunie, un crucisator american si un distrugator rusesc au evitat la limita o coliziune in Marea Chinei, si pentru acel incident cele doua armate acuzandu-se reciproc.