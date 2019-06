Pana masiva de curent in Argentina si Uruguay: Aproape 48 de milioane de oameni sunt afectati

Ziare.

"O cadere masiva a sistemului de interconectare electrica priveaza de energie intreaga Argentina si Uruguayul", a anuntat compania Edesur Argentina, relateaza AFP.Sudul Braziliei a fost de asemenea afectat. Milioane de sud-ameriani au ramas fara curent."Din cauza unei defectiuni generale a sistemului de interconectare, Argentina si tarile limitrofe nu au electricitate", a subliniat un pic mai tarziu societatea Edenor, pe aceeasi retea de socializare.Compania uruguayana UTE a anuntat pe Twitter ca, "la ora (locala) 7.06 (13.06, ora Romaniei), o defectiune a retelei argentiniene a atins sistemul interconectat, privand de serviciu intregul teritoriu national si mai multe provincii din tara vecina".Dupa aproximativ o ora de la pana, UTE a precizat insa ca "exista deja orase de coasta in care serviciul electric este restabilit, iar eforturile continua in vederea repornirii intregului serviciu".Argentina - care are 44 de milioane de locuitori - si Uruguayul - 3,4 milioane - impartasesc un sistem de interconectare electrica in centrul caruia se afla barajul binational Salto Grande, situat la 450 de kilometri nord de Buenos Aires si la 500 de kilometri nord de Montevideo.