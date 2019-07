O sotie a emirului din Dubai vrea sa scape de mariajul fortat. Procesul e la Londra

View this post on Instagram

سعيدة جداً بالترحيب بأصحاب السمو الملكي أمير ويلز ودوقة كورنوال في زيارتهم للاطلاع على القارب ميدن ولقاء أعضاء طاقمه، قبل أن ينطلق القارب في جولة حول العالم لمدة ٣ سنوات بهدف دعم قضية التعليم للإناث. Delighted to welcome HRH The Prince of Wales and HRH The Duchess of Cornwall to view #Maiden and to meet its crew ahead of its three-year voyage around the globe to promote the education of girls. @clarencehouse @maidenfactor @anythingispossible.world