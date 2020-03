O tara a renuntat la mai multe masuri din izolarea totala dupa zile de haos complet

Ziare.

In Iordania s-a decis saptamana trecuta un blocaj total, iar oamenii nu mai aveau voie sa iasa din case nici pentru a merge la cumparaturi sau la farmacie, conform CNN Acest lucru a aruncat tara intr-un haos complet, in conditiile in care oamenii mai puteau iesi doar cand un camion militar venea sa le aduca paine.In ultimele zile, linia telefonica de urgente din Iordania a picat, din cauza numarului prea mare de apeluri.Apoi, numerosi oameni au transmis ca nu au nimic acasa de mancare si ca mor de foame.Altii nu au mai rezistat in carantina, iar 1.657 de persoane au fost arestate doar luni pentru ca au incalcat regulile.In cele din urma, guvernul iordanian a facut un pas in spate si le-a permis oamenilor sa iasa din case pentru a merge la cel mai apropiat magazin sau la farmacie. Interdictia completa de a iesi din case ramane valabila astfel doar pentru intervalul 18:00 - 10:00.Autoritatile spun insa ca iau in calcul posibilitatea de a introduce din nou izolarea totala."Este o crestere a numarului de oameni testati pozitiv si acest lucru necesita masuri dintre cele mai dure", a spus Amjad Adayleh, secretar de stat pentru mass-media din Iordania.Granitele Iordaniei raman insa inchise, la fel ca si aeroporturile, universitatile si lacasurile de cult. Oamenii care au sosit in ultimele saptamani au fost plasati direct in carantina, uneori chiar si in hoteluri de 5 stele preluate de Guvern. Intrarile in orase sunt pazite de militari.In Iordania au fost raportate pana acum 176 de cazuri de COVID-19.C.S.