O tona de cocaina a fost confiscata in Uruguay

Conform anuntului facut sambata de ministerul de Interne de la Montevideo, cocaina impartita in 817 pachete a fost descoperita intr-o locuinta din statiunea balneara Parque del Plata, aflata la 55 km est de capitala. Trei suspecti uruguayeni, traficanti de droguri, au fost arestati si deferiti justitiei.Capturile de cocaina in Uruguay sau provenind din aceasta tara, care totusi nu produce acest drog, s-au inmultit in ultimul an.Vineri, politia germana a anuntat confiscarea unei cantitati record de 4.5 tone de cocaina in portul Hamburg , descoperita intr-un container provenind din Montevideo, care urma sa ajunga la Anvers (Belgia) . Pe 16 mai, 603 kilograme de cocaina au fost descoperite pe aeroportul Mulhouse-Bale (Franta), la bordul unui avion particular care venea din Uruguay.In urma acestor doua capturi din Europa, directorul vamei din Uruguay, Enrique Canon, si-a prezentat demisia fiind considerat responsabil pentru lejeritatea controalelor vamale la frontiere si in porturi.Aceste capturi "demonstreaza ca traficantii ar putea avea de gand sa foloseasca din ce in ce mai mult acest stat din America de Sud ca punct de incarcare a drogurilor destinate Europei", conform unui articol aparut pe site-ul independent de analiza a criminalitatii Insight Crime.In opinia analistului independent si comisar in retragere Robert Parrado, traficantii de cocaina s-au concentrat in ultima perioada asupra Uruguayului ca urmare a "frontierelor sale permeabile si vulnerabile in materie de controale".La sfarsitul lunii iunie, italianul Rocco Morabito, supranumit "Regele cocainei" arestat in 2017 in Uruguay, a evadat dintr-o inchisoare din Montevideo si continua sa se afle in libertate.