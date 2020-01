Oman: A murit sultanul, varul sau devine suveran

Ziare.

"Haitham bin Tariq a depus juramantul in calitate de nou suveran (...) dupa o reuniune a familiei regale care a validat alegerea (unui succesor facuta de defunctul) sultan", a comunicat guvernul pe Twitter, potrivit AFP.Comentatorul televiziunii publice a precizat ca familia regala a decis sa deschida scrisoarea in care sultanul Qaboos si-a desemnat succesorul.Conform Constitutiei Omanului, familia regala putea ca, in termen de trei zile de la vacantarea tronului, sa-l aleaga ea insasi pe succesor. Sultanul Qaboos al Omanului a decedat vineri, la varsta de 79 de ani si dupa aproape o jumatate de secol de domnie.Sustinut de Occident, Qaboos a guvernat acest stat din Golful Persic inca din 1970, cand a preluat puterea printr-o lovitura de stat, fara varsare de sange, cu ajutorul fostei puteri coloniale a Omanului, Marea Britanie.Noul suveran Haitham bin Tariq, in varsta de 65 de ani, un pasionat de sport, a fost subsecretar de stat in Ministerul de Externe, dupa care a devenit ministru al Patrimoniului si Culturii la mijlocul anilor 1990. In deceniul anterior fusese primul conducator al Federatiei de Fotbal din Oman.