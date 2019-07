OMS declara pentru a cincea oara in istorie urgenta sanitara mondiala

Ziare.

"Aceasta este inca o urgenta regionala, in niciun caz o amenintare globala", a transmis, totusi, Robert Steffen, de la Universitatea din Zurich si seful OMS.Specilistii au declarat urgenta sanitata mondala in urma mai multor factori: boala a ajuns in Goma (un oras cu aproape doua milioane de locuitori); a izbucnit acum mai bine de un an de zile, virusul a reaparut in zone in care disparuse, iar punctul maxim al epidemiei s-a extins pana in nord-estul tarii, inspre Rwanda si Uganda, conform The New York Times Pana acum specialistii OMS s-au intalnit de patru ori si au discutat posibilitatea de a declara urgenta sanitata mondiala.Epidemia de Ebola din Congo a izbucnit acum in an, primele cazuri fiind confirmate in luna august. Pana acum, 2.512 oameni s-au infectat si 1.676 au murit. Epidemia aceasta declarata pe teritoriul congolez este cea de-a zecea in Congo din 1976 si a doua cea mai grava din istoria acestei boli, dupa ce in Africa de Vest au fost inregistrate 28.616 de persoane infectate si 11.310 de decese.Pana in prezent au mai mai existat patru astfel de declaratii de urgenta sanitara mondiala: in 2009 pentru gripa pandemica; in 2014 dupa ce poliomielita reaparuse in mai multe tari; in 2014 din cauza epidemiei de Ebola din Africa de Ves si in 2016 din cauza epidemiei virusului Zika.