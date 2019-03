Organizatia WWF, acuzata de implicare in crime si abuzuri sexuale comise in parcuri nationale

Ziare.

Organizatia a declarat ca intentioneaza sa efectueze o verificare independenta a acestor acuzatii facute in urma unei anchete a site-ului de stiri BuzzFeed - pe care a promis ca o va incheia cat mai curand posibil, informeaza BBC.Potrivit BuzzFeed, mai multi indigeni si sateni au fost impuscati, batuti pana la inconstienta, agresati sexual si biciuiti de gardieni inarmati in parcuri din tari precum Nepal si Camerun.World Wide Fund for Nature (WWF) finanteaza si echipeaza acesti gardieni, precizeaza BuzzFeed, care acuza totodata o parte din personal ca a inchis ochii in fata acestor abuzuri.De asemenea, ancheta leaga personalul WWF de un acord de cumparare a unor pusti de asalt in Republica Centrafricana in 2009, incalcand astfel politicile organizatiei.Mai mult, BuzzFeed acuza ca WWF a actionat ca un fel de "spion global", finantand retele de informatori care sa ofere oficialilor parcurilor informatii, in pofida faptului ca fundatia a negat public ca ar fi facut acest lucru.Potrivit BuzzFeed, ancheta sa, realizata timp de un an in sase tari, este bazata pe cel putin o suta de interviuri si pe mii de pagini de documente, care includ memo-uri confidentiale, bugete interne si mailuri in care se discuta despre achizitiile de arme.WWF, care a angajat o firma de avocatura internationala pentru a verifica aceste acuzatii, a declarat ca "respectul pentru drepturile omului este in centrul misiunii" sale. "In centrul activitatii WWF se afla locurile si oamenii care traiesc in ele. Respectul pentru drepturile omului este in centrul misiunii noastre.Luam in serios orice acuzatie si solicitam o evaluare independenta pentru a examina cazurile prezentate de BuzzFeed. Am cerut companiei BuzzFeed sa ne impartaseasca toate dovezile pe care le-a obtinut pentru a sustine aceste afirmatii, pentru a ajuta (...) aceasta verificare", a indicat WWF.