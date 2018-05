Otraviti, externati, ce urmeaza acum pentru Serghei si Iulia Skripal nici medicii nu stiu

Ziare.

Staff-ul spitalului din Salisbury, unde cei doi au fost tratati, a declarat pentru BBC ca unii au inceput sa se intrebe daca cei doi nu cumva vor muri din cauza agentului neurotoxic administrat, arata Reuters.Intrebata despre impactul pe termen lung al otravirii asupra sanatatii lui Skripal, directorul medical al spitalului, Christine Blanshard, a declarat ca prognoza este nesigura."Raspunsul sincer este ca nu stim", a spus ea, potrivit unor extrase din interviu facute publice in avans de programul "Newsnight" al BBC.Serghei Skripal, un fost colonel in informatiile militare din Rusia care a tradat zeci de agenti Marii Britanii, si fiica sa Iulia au fost gasiti inconstienti pe o banca din orasul englez Salisbury pe 4 martie.Marea Britanie a afirmat ca este foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila de otravirea celor doi Skripal, iar guvernele occidentale, inclusiv cel al SUA, au expulzat peste 100 de diplomati rusi. Rusia a negat orice implicare in otravirea fostului spion si a fiicei sale si a luat propriile masuri in replica la expulzarile diplomatilor sai.Iulia Skripal a discutat cu Reuters saptamana trecuta, afirmand ca restabilirea ei a fost "lenta si extrem de dureroasa" si ca este norocoasa ca a supravietuit.Si personalul spitalului recunoaste ca se astepta ca ei sa moara in urma otravirii."Existau toate semnele ca nu vor supravietui", a declarat Stephen Jukes, un consultant de terapie intensiva care i-a tratat pe cei doi Skripal la o saptamana dupa ce au ajuns la spital.El a adaugat ca echipa medicala a suspectat initial ca ei suferisera o supradoza de opioide, dar ca diagnosticul s-a schimbat rapid.Orasul Salisbury a fost transformat de acest incident, zone comerciale importante fiind izolate cu cordoane de securitate cat timp a avut loc decontaminarea locurilor in care s-au deplasat Serghei si Iulia Skripal.Un politist a fost internat la spital cu simptome dupa ce a facut parte din unitatea de interventie la locul gasirii celor doi, iar personalul spitalului s-a temut de ce era mai rau."Cand politistul a fost internat cu simptome, exista o preocupare reala privind amploarea pe care ar putea capata-o incidentul", a declarat Lorna Wilkinson, sefa asistentelor din spital. Ea a precizat ca initial au existat temeri ca incidentul ar putea implica "multe victime". "Chiar nu stiam la acel moment", a mai spus ea.