Politisti concediati dupa ce au pretins ca soarecii au mancat jumatate de tona de marijuana

Ziare.

com

Disparitia drogurilor a fost descoperita in timpul unei inspectii la un depozit al politiei din orasul Pilar, situat la 60 de km de capitala Buenos Aires, scrie The Guardian.Cannabisul fusese depozitat acum doi ani, dar din cele 6000 de kg, au mai fost gasite doar 5.460 de kg.Fostul comisar Javier Specia a fost suspectat ca este responsabil pentru disparitia drogurilor pentru ca nu a semnat inventarul pentru marijuana confiscata atunci cand si-a parasit postul in aprilie 2017.Inlocuitorul sau, Emilio Portero, a notificat autoritatile in legatura cu lipsa drogurilor.Specia si trei subordonati ai sai au declarat in fata unui judecator ca marijuana a fost mancata de soareci.Totusi, expertii de la Universitatea din Buenos Aires au declarat in tribunal ca nu considera plauzibila explicatia politistilor. Ei sustin ca soarecii nu ar putea confunda drogurile cu mancarea si ca daca un grup mare de soareci ar fi facut acest lucru, ar fi trebuit gasite cadavrele lor in interiorul depozitului.Citeste si Vanzarile de cannabis in SUA ar putea sa le depaseasca pe cele de bauturi racoritoare