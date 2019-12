Premierul Maltei va demisiona in ianuarie. Este suspectat ca s-a amestecat in ancheta privind asasinarea jurnalistei Daphne Galizia

Ziare.

com

Joseph Muscat, aflat la putere din 2013, nu a evocat in alocutiunea sa, duminica, moartea jurnalistei, anuntand ca va demisiona dupa desemnarea la 12 ianuarie a succesorului sau, "caci asta e lucrul de facut", relateaza AFP.El a obtinut anterior sustinerea unor parlamentari si ministrilor din formatiunea sa, Partidul Laburist, sa ramana in post pana in ianuarie.Surse din cadrul Partidului Laburist au declarat sambata ca formatiunea isi alege alt lider la 18 ianuarie si ca Muscat "va demisiona oficial cand va fi ales noul sef".Presiunea s-a intensificat in ultimele zile asupra sefului Guvernului laburist sa demisioneze imediat.Criticii lui Muscat il suspecteaza ca a obligat Guvernul sa respinga, saptamana aceasta, o masura in vederea gratierii antreprenorului Yorgen Fenech, inculpat de complicitate in asasinarea jurnalistei , care promitea ca in schimb sa spuna "tot ceea ce stie".Acest magnat in varsta de 38 de ani, coproprietar al grupului familial Tumas (hotelier, cazinouri, automobile, energie) tocmai il desemnase la politie pe seful de cabinet al premierului, Keith Schembri drept "adevaratul comanditar" al crimei.Familia jurnalistei Daphne Caruana Galizia, ucisa in explozia masinii sale capcana la 16 octombrie 2017, opozitia - Partidul Nationalist - si miscari civice l-au acuzat de interventie in ancheta, cu scopul de a-si proteja seful de cabinet, Keith Schembri.Seful de cabinet a demisionat saptamana trecuta, in acelasi timp cu ministrul Turusmului Konrad Mizzi.Audiat de anchetatori, Schembri a fost eliberat joi, ceea ce a declansat furia familiei Caruana Galizia, care a argumentat ca "cel putin doi martori si multiple indicii il implica pe Schembri in asasinat".Daphne Caruana Galizia a anchetat cu privire la partea malteza a Panama Papers, care dezvaluiau existenta in Panama a numeroase conturi offshore deschise de intreprinderi si personalitati din intreaga lume, si a descoperit documente care leaga societati panameze cu Schembri si Mizzi.Ea a dezvaluit de asemenea ca o societate din Dubai, 17 Black, le-a platit doua milioane de euro lui Schembri si Mizzi in schimbul unor servicii neprecizate.Consortiul de jurnalisti Daphne Project, care au preluat aceste anchete, a dezvaluit ca 17 Black ii apartine lui Fenech.Mii de persoane au manifestat duminica, cerand demisia lui Muscat, a saptea oara in doua saptamani.