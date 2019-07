Presedinta Estoniei sparge toate barierele: A participat la Turul Frantei pentru amatori

Ziare.

Mai exact, Kersti Kaljulaid s-a clasat pe locul 6072, intre cei circa 16.000 de participanti, ocupand locul 28 in clasamentul feminin si locul 38 la categoria sa de varsta, relateaza Delfisport Traseul a avut 135 de km, fiind situat la 4563 de metri altitudine. Conform sursei citate, presedinta Frantei a parcurs etapa, cea mai dura a Turului Frantei din acest an, in 8 ore, 54 de minute si 4 secunde, viteza sa medie fiind de 15.18 km / h.In cursa s-au inscris pasionati de ciclism din 71 de tari, cei mai multi fiind din Franta, Marea Britanie, Elvetia si Estonia.Kersti Kaljulaid a fost insotita in cursa neprofesionistilor si de alti compatrioti cunoscuti, declarandu-se mandra si fericita ca a ajuns cu bine la linia de finish, care a fost la cea mai inalta altitudine (2.365 de metri) din istoria Etapei Turului.Kersti Kaljulaid, cel de al cincilea presedinte al Estoniei, este obisnuita cu recordurile, dar pe plan politic, nu sportiv. Este primul presedinte femeie al tarii, iar in 2016, cand a fost aleasa, avea 46 de ani, fiind si cel mai tanar presedinte estonian, relateaza Estonian World C.B.