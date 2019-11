Presedintele Boliviei, Evo Morales, a demisionat

Ziare.

com

Potrivit cnn.com, Morales a spus ca demisioneaza "pentru binele tarii".Protestatarii si opozitia din Bolivia au acuzat autoritatile electorale ca au manipulat numararea voturilor la alegerile din octombrie in favoarea lui Morales, liderul tarii de aproape 14 ani. Morales neaga acuzatiile, dar s-a declarat castigtor.Demisia lui Evo Morales vine la doar cateva ore dupa ce liderul anunta convocarea de noi alegeri generale, dupa ce Organizatia Statelor Americane (OEA) a recomandat repetarea scrutinului care l-a dat castigator la 20 octombrie. OEA, care a monitorizat alegerile, a cerut ca rezultatele sa fie anulate.Evo Morales, ales prima data in 2006, a negat ca ar fi implicat in fraudarea alegerilor si a refuzat pana acum sa isi dea demisia.