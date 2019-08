Presedintele Boliviei s-a pierdut o ora in jungla

Ziare.

com

"Am avut o mica aventura miercuri noaptea. Ne-am pierdut aproape o ora, dar cu ajutorul soldatilor, am putut gasi drumul pentru intoarcere", le-a spus presedintele razand jurnalistilor aflati cu el la Robore (est), transmite AFP.Canalul de televiziune Uno a difuzat o scurta inregistrare video a unui amator in care Evo Morales striga in plina noapte: "Unde sunteti? Unde sunteti?".Presedintele, care a insotit o echipa de pompieri forestieri, s-a pierdut in padurea din satul Caballo Muerto, in municipalitatea San Ignacio de Velasco din departamentul Santa Cruz (est).Evo Morales a declarat joi la Robore ca 342 de incendii devasteaza aceasta regiune, de doua ori mai multe decat in ziua precedenta.Incendiile de padure care s-au intensificat in august au distrus, din luna mai, 1,2 milioane de hectare in Bolivia, in regiunile Chiquitana si Pantanal