Presedintele care promite ca va demisiona daca cineva ii va demonstra ca Dumnezeu exista

Ziare.

com

Intr-un discurs sustinut vineri seara, Duterte a declarat ca vrea sa vada macar o singura persoana care sa-i spuna ca a fost in Rai si ca a vorbit acolo cu Dumnezeu, informeaza sambata dpa."Am nevoie de o persoana care sa-mi spuna.... ca Dumnezeu exista cu adevarat. Uite, am o fotografie. Am un selfie cu Dumnezeu", a spus Duterte. "Din atatea miliarde (de oameni), am nevoie de unul singur. Si daca un astfel de om va exista, doamnelor si domnilor, eu imi voi da imediat demisia", a promis el.Luna trecuta, Duterte a devenit tinta criticilor in aceasta tara predominant catolica dupa ce a ironizat logica lui Dumnezeu in povestea biblica de creare a lui Adam si Eva. "Adam a mancat (din fructul cunoasterii), apoi s-a nascut raul. Cine este acest Dumnezeu prost? Creezi ceva perfect si apoi te gandesti la un eveniment care sa distruga calitatea muncii tale", a spus Duterte intr-un discurs sustinut la 22 iunie in orasul sau natal Davao.Rodrigo Duterte, in varsta de 73 de ani, si-a sustinut in continuare afirmatiile, adaugand ca este dreptul lui sa nu creada in nicio religie.In trecut, Duterte a criticat dur Biserica Catolica din Filipine, unde mai mult de 80% din populatie este catolica. El i-a acuzat pe preoti de coruptie si abuz sexual, declarandu-se chiar el victima a unor astfel de abuzuri sexuale cand era elev la scoala din Davao.