Presedintele din Filipine, catre Tribunalul Penal International: Impuscati-ma, nu ma condamnati la inchisoare

Duterte a respins acuzatiile potrivit carora a ordonat politiei sa omoare suspectii de trafic de droguri si a pus la indoiala jurisdictia Tribunalului pentru a-l pune sub acuzare."As dori sa cer privilegiul rar de a vorbi cu dumneavoastra (n.a. - procurorul-sef Fatou Bensouda). Sa fim doar noi doi in camera. Va astept! Daca vreti sa ma gasiti vinovat, asa sa fie. Gasiti o tara unde oamenii sunt ucisi de catre un pluton de executie si eu sunt pregatit. Daca vreti sa ma tarati intr-o serie de procese, nu este nevoie. Continuati investigatia. Gasiti-ma vinovat, desigur. Puteti sa faceti asta", a declarat presedintele filipinez.Rodrigo Duterte s-a declarat infuriat de unele acuzatiile impotriva sa. "Ce sunt crimele extrajudiciare? Nu exista nicio prevedere pentru aceasta formulare, nu este definita nicaieri", a mai sustinut liderul de la Manila.Procurorul-sef al Tribunalului Penal International (TPI) a demarat, joi, procedurile in privinta unor acuzatii de crime impotriva umanitatii care ar fi fost comise de catre regimurile din Filipine si Venezuela.In Filipine, TPI va analiza "presupusele crime comise incepand din 1 iulie 2016, in contextul campaniei de 'razboi contra drogurilor' lansata de presedintele filipinez Rodrigo Duterte"."In mod specific, acuzatiile sunt ca mii de persoane au fost ucise din motive care au legatura cu presupusa implicare in trafic sau consum ilegal de droguri", a mai spus Fatou Bensouda.Peste 3.900 de filipinezi si-au pierdut viata in urma razboiului antidrog declansat de Duterte, insa autoritatile afirma ca in cele mai multe cazuri a fost vorba de actiuni de autoaparare ale fortelor de securitate dupa ce suspecti inarmati s-au opus arestarii.