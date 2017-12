Presedintele Italiei a dizolvat Parlamentul si cheama cetatenii la alegeri anticipate

Ziare.

"Presedintele Republicii, Sergio Mattarella, dupa consultarile cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, in virtutea Articolului 88 al Constitutiei, a semnat decretul privind dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, care a fost semnat si de prim-ministru", a transmis joi seara Presedintia Italiei.Guvernul Italiei a decis in aceeasi zi ca scrutinul parlamentar va avea loc pe 4 martie 2018.Premierul Paolo Gentiloni a transmis deja propunerea presedintelui Sergio Mattarella, iar acesta urmeaza sa o aprobe, informeaza cotidianul Corriere della Sera Potrivit Bloomberg , aceasta strategie a presedintelui ar putea conduce la formarea unui parlament fara majoritate si ar putea prevesti o perioada tulbure pentru Italia.Premierul Paolo Gentiloni a declarat insa ca, desi instabilitatea este posibila, oamenii n-ar trebui sa se teama de ea, in conditiile in care probleme similare se inregistreaza si in alte state europene.In sondajele de opinie cu privire la intentia de vot a populatiei conduce la acest moment Miscarea 5 Stele a lui Beppe Grillo. Urmeaza Partidul Democrat din care face parte actualul premier. Cei mai multi parlamentari din viitorul legislativ ar putea veni insa din partea aliantei dintre partidul lui Silvio Berlusconi Forza Italia si partidul de dreapta Liga Nordului, potrivit France24 Printre temele majore ale campaniei electorale se vor numara: scaderea taxelor si politica de imigratie.G.K.