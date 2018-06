Presedintele Macedoniei refuza sa semneze legea "criminala" pentru schimbarea numelui tarii

Premierul promite o demisie

Luna aceasta, ministrii de Externe grec si macedonean au convenit asupra redenumirii acestei mici republici ex-Iugoslave in "Republica Macedonia de Nord" , solutionand astfel o disputa veche de decenii care a blocat aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana (UE) si Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).Parlamentul macedonean a ratificat acordul saptamana trecuta, insa, intr-un comunicat citat de agentia de presa MIA, Ivanov a declarat ca "nu are mandatul pentru a semna acordul", care "incalca textul Constitutiei si face Macedonia dependenta de o parte terta, de Grecia".Refuzul presedintelui de a semna este putin probabil sa blocheze acordul propriu-zis: este de asteptat ca Parlamentul sa anuleze acest veto cu o simpla majoritate, printr-un al doilea vot, informeaza Reuters.Cu toate acestea, afirmatiile dure ale lui Ivanov constituie un semn al mizelor politice inalte din aceasta problema care alimenteaza pasiuni atat printre macedoneni, cat si printre greci, si ar putea semnala viitoare probleme pentru Guvern, care mai trebuie sa amendeze Constitutia si care s-a angajat sa supuna schimbarea numelui unui vot la referendum."Implementarea acestui acord va avea implicatii legale si din acest motiv el constituie un act criminal", a declarat Ivanov.Premierul macedonean Zoran Zaev a spus ca va demisiona, in cazul in care acordul nu va primi sustinerea populatiei in cadrul referendumului promis. "Macedonia nu are un plan B", a declarat Zaev la 1TV.Numele Macedoniei a dus la o disputa cu Grecia dupa ce aceasta dintai a devenit independenta in urma destramarii Iugoslaviei, la inceputul anilor '90. O provincie a Greciei se numeste de asemenea Macedonia, iar multi greci considera numele ca o revendicare a teritoriului lor.Grecia a blocat aderarea Macedoniei la UE si NATO si a cerut ca aceasta sa adere la ONU sub denumirea de "Fosta Republica Iugoslava Macedonia".Nationalisti atat din Grecia, cat si din Macedonia se opun in continuare acordului, care mai trebuie aprobat si de parlamentul grec.