Presedintele Parlamentului Venezuelei a fost arestat UPDATE

"SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean, cu referire la Serviciul National Bolivarian de Informatii (SEBIN).Deputati, care il asteptau pe Guaido la locul reuniunii publice in Caraballeda, la 40 de kilometri de Caracas, au confirmat aceasta arestare, informeaza AFP.La scurt timp dupa aceasta, urmatorul mesaj a fost difuzat pe contul de Twitter oficial al lui Juan Guaido: "Alertam lumea si tara ca astazi #13 ianuarie un comando al SEBIN l-a arestat pe presedintele Adunarii Nationale a Venezuelei @jguaido si nu stim unde se afla el"."In timp ce ne aflam pe autostrada (...) am fost opriti de doua furgonete ale SEBIN, cu oameni inarmati si cu cagule pe cap, care au deschis masina noastra, ne-au obligat sa coboram, ei nu l-au lovit (pe Guaido), insa ne-au spus ca trebuie sa-l aresteze imediat", a precizat Fabiana Rosales, intr-o discutie telefonica facuta publica de parlamentara Larissa Gonzalez.Juan Guaido a fost eliberat duminica, la scurt timp dupa ce a fost arestat timp de o ora de Serviciile de Informatii ale Venezuelei, a anuntat sotia lui."Va multumesc tuturor pentru reactiile imediate de sustinere in fata incalcarii drepturilor sotului meu @jguaido de catre dictatura. Sunt acum cu el (...) . Ne indreptam spre reuniunea publica", a anuntat pe contul sau de Twitter sotia lui Juan Guaido, Fabiana Rosales.Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat. Presedintele acestei adunari, Juan Guaido, a reamintit in fata a circa o mie de simpatizanti reuniti la Caracas ca legea fundamentala a tarii, Constitutia, ii confera legitimitate pentru a-si asuma puterea in cadrul unui guvern de tranzitie.Pe 5 ianuarie, parlamentul s-a declarat singura putere legitima si a anuntat ca va forma un "guvern de tranzitie" inainte de a organiza noi alegeri Joi, Nicolas Maduro a fost investit pentru al doilea mandat de sase ani in fata Curtii Supreme, si nu in fata parlamentului, cum prevede Constitutia. Din 2016, deciziiile legislativului de la Caracas, dominat de opozitie, sunt sistematic anulate de Curtea Suprema, compusa din fideli ai regimului. In practica, parlamentul a fost inlocuit de o Adunare Constituanta 100% chavista.