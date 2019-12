Protest in Belarus fata de un proiect de integrare cu Rusia: Asta este ocupatie! Presedintele ne vinde tara! (Foto&Video)

In #Minsk, #, some 500 people joined a protest #rally at Kastrycnickaja Square against further integration with #Russia. Protesters tore portraits of Russian President Putin:



pic.twitter.com/JV9Pu5iAuL - Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) December 7, 2019

Ziare.

com

Aceasta manifestatie neautorizata avea loc in timp ce presedintele belarus, Aleksandr Lukasenko, se afla la Soci, in sudul Rusiei, pentru a discuta despre acest proiect cu Vladimir Putin, noteaza AFP si Efe.In cea mai mare parte destul de tineri, manifestantii s-au reunit pe un bulevard din centrul capitalei Minsk, indreptandu-se ulterior spre sediul guvernului in coloane care purtau pancarte pe care se putea citi "Nu este o integrare - este o ocupatie!" si "Presedintele ne vinde tara!".Multi manifestanti agitau drapele ale Uniunii Europene si vechiul drapel belarus in culorile alb-rosu-alb, devenit in prezent simbol al opozitiei. Politia a intervenit rapid pentru a incadra manifestatia, dar nu a recurs la nicio arestare."Este interzis sa te atingi de tara fara autorizatia poporului. Daca nu erau aceste protocoale secrete, nu am fi avut niciun motiv sa ne reunim", a declarat Vladimir Nekliaev, unul din liderii opozitiei belaruse.Speculatii circula de cateva luni asupra unor presupuse presiuni ale Rusiei care urmareste sa formeze cu Belarus o singura tara.Aleksandr Lukasenko a respins de mai multe ori aceste temeri, dar continua in paralel un proiect de integrare mai accentuat cu Moscova. El si Putin vor evoca sambata "problemele-cheie in relatiile noastre bilaterale, inclusiv perspectivele aprofundarii integrarii", potrivit Kremlinului.Fosta republica sovietica aflata la portile Uniunii Europene, Belarus este unul din principalii aliati ai Moscovei, chiar daca relatiile dintre cele doua tari traverseaza perioade tensionate.