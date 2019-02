Protest inecat in gaze in Albania: Manifestantii au fortat intrarea in Guvern (Foto & Video)

Opposition protest in front of the Prime Minister Office turns violent. Protesters throw objects at police and try to enter the building #Tirana #Albania pic.twitter.com/fGtWdEobHC - Antonio Cakshiri (@antoniocakshiri) February 16, 2019

Mii de persoane s-au strans in jurul pranzului in centrul Capitalei, la apelul Opozitiei, care reclama demisia premierului socialist Edi Rama, aflat la putere din 2013 si acuzat de coruptie, relateaza AFP si Reuters.Un grup de circa 100 de manifestanti au aruncat mai intai fumigene si pietre in directia sediului Guvernului, aparat de un important dispozitiv de politie, si au scandat "Rama, pleaca!".Ei au fortat apoi cordonul de politie si au ocupat trotuarul din fata cladirii. Vreo zece dintre ei au intrat in imobil si au urcat la primul etaj.Un ofiter de securitate a facut apel la calm, dupa ce mai multi protestatari au incercat sa dea jos o schela care ilumineaza un acoperis - o lucrare de arta apreciata de Rama.Politia a folosit gaze lacrimogene de deasupra protestatarilor, care au utilizat bare de metal pentru a incerca sa sparga usile si au aruncat cu sticle cu benzina in cladirea Guvernului.Prim-ministrul Edi Rama, care si-a inceput in 2017 al doilea mandat, a anuntat vineri ca nu se va afla la Tirana in timpul manifestatiei de a doua zi, urmand sa ia parte la Vlora, circumscriptia sa, la un dialog cu locuitorii despre dezvoltarea orasului."16 februarie va fi ultima zi la putere a lui Rama. Acest regim trebuie inlaturat cu orice pret", a declarat, miercuri, liderul Partidului Democratic (centru-dreapta) de opozitie, Lulzim Basha. Formatiunea a mai organizat cateva manifestatii similare, fara a reusi insa sa zguduie Guvernul.Opozitia, formata din cinci partide de centru-dreapta si de centru-stanga, acuza Guvernul de "complicitate cu crima organizata" si ca "a aruncat tara in coruptie si mizerie", si cere formarea unui cabinet de tehnocrati care sa organizeze alegeri anticipate.