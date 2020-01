Putin s-a intalnit cu Bashar al-Assad in cadrul unei vizite surpriza in Siria

Ziare.

com

"Presedintele rus Vladimir Putin a sosit la Damasc pentru o vizita in cursul careia s-a intalnit cu presedintele Assad" intr-un centru de comanda al fortelor ruse din Damasc, a anuntat presedintia siriana intr-un comunicat, citat de AFP.Cei doi sefi de stat au asistat la un raport prezentat de catre comandantul fortelor ruse din Siria, conform presedintiei siriene, care a postat fotografii cu cei doi lideri alaturi si strangandu-si mainile.Cu aceasta ocazie, Vladimir Putin a remarcat progresele "imense" realizate de Siria, a indicat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de AFP si Interfax."In cursul convorbirii sale cu Assad, Putin a semnalat ca in prezent se poate constata cu certitudine ca o cale imensa a fost parcursa spre restaurarea statului sirian si a integritatii sale teritoriale", a declarat Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa ruse."Vladimir Putin a subliniat de asemenea ca se vede cu ochiul liber ca viata pasnica revine pe strazile Damascului", a continuat Peskov.Potrivit Reuters, aceasta este prima deplasare a lui Putin in Siria de cand a vizitat in 2017 baza aeriana rusa Hmeimim din provincia Latakia (nord-vest), cea mai mare de care dispune Rusia in aceasta tara, actuala vizita coincizand cu Craciunul sarbatorit de crestinii ortodocsi de rit vechi."Presedintele sirian si-a exprimat recunostinta pentru ajutorul Rusiei si al armatei ruse in lupta impotriva terorismului si pentru revenirea pacii in Siria", a adaugat Peskov, subliniind ca Assad a felicitat de asemenea Rusia cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi, la 7 ianuarie.Cu privire la continutul acestei intalniri, purtatorul de cuvant al Kremlinului a explicat ca "cei doi sefi de stat au ascultat rapoarte asupra situatiei in diferite regiuni ale tarii". Presedintele rus urmeaza sa viziteze mai multe locuri in cursul trecerii sale prin Damasc.Potrivit imaginilor difuzate pe retelele de socializare de jurnalisti rusi, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu il insoteste pe Putin in vizita in Siria.Conflictul declansat in martie 2011 in Siria prin represiunea manifestatiilor prodemocratie s-a transformat intr-un razboi complex in care s-au implicat grupari jihadiste si puteri straine.Interventia militara rusa alaturi de regimul de la Damasc, in toamna anului 2015, a schimbat cursul razboiului sirian si a permis trupelor lui Bashar al-Assad sa castige mai multe victorii si sa recucereasca mari zone ale teritoriului Siriei.Conflictul din Siria s-a soldat pana in prezent cu peste 380.000 de morti si milioane de persoane stramutate si refugiate.