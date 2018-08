Recorduri de temperatura pe 4 continente. In California s-a inregistrat cea mai fierbinte ploaie

Ploaia fierbinte

Este doar cel mai nou record dintr-o lista lunga de anul acesta, scrie al Jazeera a inregistrat cea mai mare temperatura masurata vreodata pe 5 iulie, cand la Ouargla, in Algeria, s-au depasit 51,3 grade Celsius.In, Japonia, Coreea de Nord si Coreea de Sud au inregistrat noi recorduri istorice.In Japonia s-a stabilit un record pe 23 iulie, cand la Kumagaya s-a raportat o maxima de 41,1 grade. Intre timp, la Phenian si Seul s-au doborat recordurile anterioare pe 1 august, cand au raportat 37,8 grade, respectiv, 39,4.In, Finlanda a raportat cea mai ridicata temperatura medie a lunii iulie, iar in multe parti ale cercului Arctic din Scandinavia temperaturile de peste 32 de grade au stabilit noi recorduri.Intre timp, intemperaturile au atins pe 2 iulie la Montreal o noua maxima de 36,6 grade, cauzand cel putin 70 de decese provocate de caldura in provincia Quebec.Acum, un nou record a fost stabilit in California.Potrivit unor surse locale, cea mai mare parte a ploii s-a evaporat inainte de a atinge solul, deoarece umiditatea a fost atat de scazuta, dar o urma de precipitatii a fost totusi inregistrata ca ploaie, ceea ce a determinat un nou record mondial.Anterior, recordul era de 46 grade si fusese inregistrat tot in California, in august 2012, urmat indeaproape de cele 43 grade masurate atat la Mecca, Arabia Saudita in iunie 2012, cat si in Marrakech, Maroc, in iulie 2010.Un martor din California a relatat ca a iesit afara in timp ce ploua si ca aerul era dificil de respirat si s-a simtit rau.In ciuda tuturor recordurilor meteorologice care au fost stabilite in ultimele saptamani, se asteapta ca si mai multe sa fie inregistrate, deoarece vara continua sufocant in emisfera nordica.