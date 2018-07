Referendum pe tema schimbarii numelui Macedoniei pe 30 septembrie

Ziare.

com

Macedonenii sunt chemati sa raspunda intrebarii: "sunteti pentru aderarea la Uniunea Europeana si la NATO, acceptand acordul intre Republica Macedonia si Republica Grecia?" privind viitorul nume al tarii.In total, 68 de deputati din 120 au aprobat aceasta formulare. Macedonia si Grecia au semnat pe 17 iunie acest acord istoric in vederea redenumirii actualei Foste Republici Iugoslave Macedonia (FYROM) "Macedonia de Nord" . Acest acord are scopul de a solutiona disputa veche de 27 de ani cu privire la folosirea numelui "Macedonia".Grecia neaga vecinului sau folosirea numelui "Macedonia", in care vede ambitii teritoriale asupra provinciei sale de nord, care poarta acleasi nume, si blocheaza aderarea Macedoniei la UE si NATO.Deputatii din cadrul principalului partid de opozitie (VMRO-DPMNE, dreapta nationalista) au parasit sala Parlamentului inainte de vot, in semn de protest fata de formularea intrebarii."Este o intrebare ambigua si multiforma si mai ales manipulatoare", a denuntat Igor Janusev, un ales din cadrul VMRO-DPMNE.Premierul social-democrat Zoran Zaev a declarat inainte de vot ca acest referendum va fi "consultativ". Artizanul impreuna cu omologul sau grec Alexis Tsipras al acestui acord, Zaev a declarat la inceputul lui iulie ca procedura de validare ar urma sa se incheie pana la "15 ianuarie" 2019.Rezultatul referendumului ramane incert, pentru ca opozitia de dreapta, ostila oricarui compromis cu Atena, ar urma sa indemne sa se voteze "nu".In cazul unui rezultat pozitiv, o revizuire constitutionala urmeaza sa fie validata de Parlament, insa cu o majoritate de doua treimi. Or Guvernul Zaev nu dispune de aceasta majoritate.Insa lansarea solutionarii acestei dispute a dat deja primele rezultate pe teren diplomatic pentru Macedonia. La summit-ul de la 11 si 12 iulie, la Bruxelles, NATO a invitat Skopje sa deschida negocieri de aderare la Alianta.Alexis Tsipras a avertizat insa ca daca Guvernul macedonean nu reuseste sa obtina o adoptare a revizuirii constitutionale, "invitatia NATO este anulata, iar negocierile cu UE nu se misca".UE a decis la randul sau, la sfarsitul lui iunie, ca negocieri de aderare sa nu inceapa inainte de iunie 2019.Cei doi premieri au avut de infruntat manifestatii si reactii puternice in tarile lor, pornind de la opozitiile lor de dreapta si ale unor factiuni nationaliste ale opiniei publice. Opozitia greaca denunta o "tradare", iar cea macedoneana o "capitulare".Macedonia, una dintre cele sase foste republici din federatia iugoslava, si-a proclamat independenta in 1991 si a fost admisa in 1993 la ONU, sub numele de Fosta Republica Iugoslava Macedonia (FYROM), o denumire retinuta si de statele membre UE.Insa peste 120 de tari din lume, inclusiv Rusia si Statele Unite, au recunoscut acest mic stat drept "Macedonia".Odata aprobat de Macedonia, acordul va trebui ratificat de Parlamentul elen.