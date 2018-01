Regele Abdullah al Iordaniei critica decizia lui Trump privind Ierusalimul: Singura solutie este sa fie capitala viitorului stat palestinian

Ziare.

com

In cadrul convorbirilor sale cu vicepresedintele american Mike Pence la Amman, suveranul iordanian a declarat ca singura solutie la conflictul israeliano-palestinian este cea a doua state: israelian si palestinian, relateaza agentia Reuters.Iordania a pierdut Ierusalimul de Est si Cisiordania in 1967, cand cele doua teritorii au fost cucerite de catre Israel in timpul razboiului arabo-israelian.Sustinerea de catre SUA a cererii Israelului ca Ierusalimul sa fie capitala sa a pus capat politicii americane de decenii potrivit careia statutul orasului trebuie sa fie decis in cadrul negocierilor cu palestinienii, care vor ca Ierusalimul de Est sa fie capitala viitorului lor stat.Regele Abdullah considera ca decizia americana va alimenta radicalismul si va inflama tensiunile cu musulmanii si crestinii."In opinia noastra, Ierusalimul are o importanta cruciala pentru musulmani si crestini asa cum are si pentru evrei. El are o importanta cruciala pentru pacea din regiune si pentru musulmani in eforturile lor de a combate eficient unele cauze ale radicalizarii", a mai spus regele iordanian.