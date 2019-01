Sultanul Malaeziei a renuntat la tron, dupa ce s-a insurat cu un fotomodel de 25 de ani

Ziare.

Abdicarea lui Muhammad al V-lea intra in vigoare imediat, precizeaza un comunicat citat de Reuters.Aceasta este prima data cand un monarh al federatiei malaeziene, ales de consiliul conducatorilor celor noua state, abdica inainte de sfarsitul celor cinci ani de mandat.Muhammad V este al 15-lea conducator ales al Malaeziei, de la declararea independentei acestei tari, in 1957. El a fost ales in octombrie 2016. In varsta de 49 de ani, monarhul i-a succedat la tron tatalui sau, sultanul Ismail Petra.Regele isi luase in ultima perioada concediu, invocand motive medicale. Insa, in ultimele saptamani, au aparut zvonuri ca s-ar fi casatorit cu o fosta miss Moscova , Oksana Voevodina, in varsta de 25 de ani.Malaezia este un stat cu monarhie constitutionala electiva. Regele este ales din cinci in cinci ani sau in momentul in care postul devine vacant, de catre un consiliu special. Doar conducatori, membri ai unor familii islamice de sute de ani, sunt eligibili sa devina regi.