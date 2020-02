Ministerul rus al Apararii: Un avion cu 172 de persoane la bord a aterizat de urgenta in Siria, pentru a evita rachete

Ziare.

Baza aeriana militara de la Khmeimim, in vestul Siriei, este detinuta de Rusia, noteaza agentia rusa de presa RIA Novosti, citata de Reuters.Patru avioane de vanatoare israeliene de tip F-16 au tras mai multe rachete vizand tinte la periferia Damascului, fara sa intre in spatiul aerian sirian, a precizat un purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii.Acest incident intervine in contextul in care Guvernul sirian a anuntat joi ca sistemul apararii siriene antiaeriene a interceptat rachete israeliene vizand tinte militare situate in sudul tarii si in apropiere de Damasc.