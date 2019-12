S-a sinucis unul dintre acuzatorii lui Kevin Spacey. Legatura cu familia regala a Norvegiei

Ziare.

Agentul sau literar, Geir Hakonsund, a dat publicitatii un comunicat in numele familiei scriitorului in care anunta ca Behn, in varsta de 47 de ani, "si-a luat viata" si ca familia acestuia doreste sa ii fie respectata intimitatea, noteaza AFP si dpa.Regele Harald a declarat ca, alaturi de sotia sa, regina Sonja, a primit cu "multa tristete" vestea despre moartea lui Ari Behn. "Ari a fost timp de multi ani o parte importanta a familiei noastre si avem amintiri dragi si pline de caldura despre el", se arata intr-o declaratie a Curtii regale norvegiene. Regele a transmis, de asemenea, condoleante parintilor lui Behn si rudelor acestuia.Si prim-ministrul Norvegiei, Erna Solberg, s-a numarat printre cei care au transmis condoleante, conform agentiei de presa norvegiene NTB.Ari Behn si Martha Louise s-au casatorit in 2002, la un an dupa logodna. Cuplul a divortat in 2016. Detineau impreuna custodia celor trei fiice: Maud Angelica (16 ani), Leah Isadora (14 ani) si Emma Tallulah (11 ani).Martha Louise, in varsta de 48 ani, este a patra pe linia succesiunii la tronul Norvegiei.Nascut in Arhus (Denmarca), Ari Behn a crescut in Moss, la sud de Oslo.Scriitorul a debutat in 1999 cu o culegere de povestiri intitulata "Trist som faen" (Trist ca iadul). Opera sa literara mai cuprinde trei romane si piese de teatru. Pe langa activitatea literara, Ari Behn picta.Impreuna cu fosta sotie a scris o carte despre casatoria lor, intitulata "'Fra hjerte til hjerte" ("De la inima la inima").Ultimul sau roman "Inferno", publicat in 2018, relateaza lupta scriitorului cu tulburarile de natura mintala.Ari Behn l-a acuzat pe Kevin Spacey ca l-a pipait dupa un concert cu ocazia decernarii Premiului Nobel pentru Pace.