Sapte tari sud-americane au semnat un pact pentru protejarea resurselor Amazoniei

"Am semnat aici un pact prin intermediul caruia vom coordona si vom lucra impreuna pentru obiective comune. Ne motiveaza sa protejam Amazonia pentru a efectua lucrari de preventie si gestionare atunci cand apar riscuri precum incendiile de padure", a declarat presedintele columbian, Ivan Duque, in momentul semnarii acordului, la un summit care a avut loc in cel mai sudic oras columbian, Leticia, capitala departamentului Amazonas si unul dintre porturile principale de pe fluviul Amazon, informeaza EFE.Ceremonia de semnare a pactului a avut loc in aer liber, in fata unui sat traditional. Documentul a fost semnat de lideri sau ministri din Columbia, Peru, Ecuador, Bolivia, Brazilia, Surinam si Guayana.