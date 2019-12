Schimb de focuri la inchisoare: 12 oameni au murit

Ziare.

"Sunt 12 persoane ucise, iar doi raniti in stare grava si 11 raniti prin impuscare raman la Clinica La Merced", le-a declarat jurnalistilor directorul adjunct al Politiei Nationale, Alexis Munoz, citat de EFE.Toate victimele sunt din randul persoanelor private de libertate, a confirmat Munoz, care a precizat ca schimbul de focuri s-a produs in intervalul 14:00-14:30 (19:00-19:30 GMT) si a implicat membri ai unor bande ce erau inchisi in pavilionul 14 al inchisorii La Joyita, cea mai populata din tara.Oficialul din Politie a declarat ca autoritatile au reluat controlul asupra penitenciarului care, potrivit statisticilor oficiale, este cel mai aglomerat din tara, cu 3.733 de detinuti si o suprapopulare de 896 de persoane.El a recunoscut ca "exista multe forme de introducere" a armamentului in respectiva inchisoare, data fiind structura si pozitionarea acesteia.Un comunicat al Directiei Sistemului Penitenciar a indicat ca, in urma perchezitiilor ulterioare incidentului, au fost confiscate mai multe arme de foc.Presa locala a informat ca printre acestea se numara trei pusti AK-47 si trei arme automate calibru 9 mm.Totodata, presa a difuzat imagini cu ambulante care transportau ranitii din interiorul inchisorii, dar si cu detinuti care alergau in curtea penitenciarului.Ministerul Public a deschis o ancheta, iar presedintele panamez, Laurentino Cortizo, a spus ca autoritatile vor lua masuri fata de introducerea de arme in penitenciare, apreciind in context ca "acele arme nu au cazut din cer".In Panama, exista 20 de inchisori cu un numar total de aproape 17.000 de persoane care-si ispasesc pedeapsa.