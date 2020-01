Seful armatei taiwaneze si 7 oficiali militari au murit, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit

Ziare.

In varsta de 62 de ani, generalul Shen Yi-ming, seful Statului Major, facea parte din opt ofiteri de rang inalt ai armatei taiwaneze, intre care si trei generali, ucisi in accident.Elicopterul lor, un Black Hawk, s-a prabusit intr-o zona muntoasa din apropiere de Taipei.Oficialii militari plecasera din Taipei intr-o misiune de rutina pentru a vizita trupele din zone izolate din comitatul Yilan, in nord-estul insulei.Elicopterul a fost nevoit sa faca o aterizare de urgenta in muntii din apropiere de Taipei la doar 30 de minute dupa decolare, a precizat Ministerul Apararii.In aparatul de zbor se aflau in total 13 persoane. Cinci dintre ele, printre care si un reporter militar, au fost salvate si transportate la spital, conform aceleiasi surse.Comandantul fortelor aeriene, Hsiung Hou-chi, a declarat intr-o conferinta de presa la Taipei ca nu se cunosc deocamdata cauzele accidentului si ca a fost creat un grup de lucru pentru a investiga acest caz.Serviciile presedintei taiwaneze Tsai Ing-wen au transmis ca aceasta si-a anulat, pentru urmatoarele trei zile, toate evenimentele legate de campania pentru alegerile prezidentiale. Scrutinul urmeaza sa aiba loc la 11 ianuarie."In calitate de comandant-sef, presedinta Tsai, alaturi de cabinetul sau, se va concentra pe operatiunile de salvare si pe identificarea cauzelor acestui incident", se arata intr-un comunicat al presedintiei.