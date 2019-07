Situatie critica in Bangladesh din cauza ploilor torentiale: 4 milioane de oameni sunt in prag de foamete

Ziare.

Intr-o declaratie publicata vineri, IFRC a precizat ca inundatiile si alunecarile de teren au afectat drumurile si infrastructura vitala a tarii, lasand sute de mii de persoane izolate si fara energie electrica.Peste 66.000 de case au fost distruse, fiind semnalate deficite de apa potabila si de alimente in mai multe zone, precum si o crestere a incidentei bolilor transmise prin apa.Potrivit declaratiei IFRC, din cauza ploilor, culturile sunt amenintate cu distrugerea in majoritatea zonelor agricole.Exista temeri ca distrugerea culturilor poate duce la o penurie de alimente, a avertizat IRFC - pentru care cei mai expusi riscului raman copiii, mamele care alapteaza, femeile insarcinate si persoanele in varsta.Societatea de Semiluna Rosie din Bangladesh a mobilizat 675 de voluntari pentru a sprijini comunitatile din districtele afectate de inundatii.Recent, IFRC a pus la dispozitie suma de 452.439 de franci elvetieni (461.488 dolari SUA) din Fondul de urgenta pentru asistenta in caz de dezastru, care va permite Societatii de Semiluna Rosie din Bangladesh sa furnizeze produse alimentare, ajutoare si bani pentru cele mai afectate 10.000 de familii din districtele cele mai lovite de intemperii.