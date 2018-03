Asasinarea unui jurnalist, putere politica si Mafie

Ziare.

De la odioasa crima, zeci de mii de oameni au iesit in strada in repetate randuri, in toata tara, cerand demisia guvernului, condus de social-democratul nationalist, Robert Fico, si "o Slovacie decenta", cum spune si sloganul miscarii.Acum, Fico si guvernul sau trec la aparare prin atac: luni dimineata, mult-controversatul ministru de Interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat demisia. Cu toate ca ministrul Kalinak a si declarat ca este treaba Ministerului de Interne sa investigheze crima si sa prinda faptasii, s-a hotarat sa renunte la post, din cauza presiunii publice. Este un semnal ca cele trei partide ale coalitiei de guvernare lupta pentru supravietuire. In cazul unor eventuale alegeri parlamentare anticipate - de altfel solutia propusa de presedintele Andrej Kiska - nu numai partidul social-democrat nationalist al premierului Robert Fico, SMER, ar trebui sa ia in calcul pierderea masiva de voturi. Ar tremura si partidele mai mici din coalitie: Partidul Slovac Nationalist (SNS) si partidul minoritatii maghiare, Most-Hid. Acesta din urma ar risca sa nu mai intre in parlament.In contextul urmarilor devastatoare pe care le-a avut uciderea lui Kuciak si a Martinei Kusnirova asupra imaginii coalitiei de guvernare, Most-Hid a incercat sa se distanteze in ultimele zile, cerand, ca o conditie pentru ramanerea in coalitie, demisia lui Kalinak. Pentru ca ministrul de Interne este de mult unul dintre cei mai controversati politicieni ai tarii: acesta ar fi musamalizat evaziunea fiscala comisa de omul de afaceri Ladislav Basternak, fiind, in plus, si partener la una dintre firmele sale. Kalinak se pare ca ar avea legaturi si cu un alt oligarh slovac: Marian Kocner, cel care a aparut in mass-media ca potential faptas in uciderea celor doi, avand in vedere ca anul trecut l-a amenintat public pe jurnalist.Principala intrebare, acum, este daca demisia lui Kalinak ii va fi de ajuns opiniei publice, cutremurata de uciderea tanarului jurnalist de investigatie si a logodnicei sale.Redactorul-sef al cotidianului independent, DennikN, Matus Kostolny, considera ca demisia ar fi numai praf in ochi: "S-a vazut in ultimele zile ca guvernul lui Fico e mai apropiat de mafia italiana decat de propriul popor", a declarat acesta pentru DW. "De aceea, ar trebui sa demisoneze si el si intregul guvern".Faptul ca Kostolny aminteste de legaturi cu mafia nu vine din senin. Cotidianul a publicat, saptamana trecuta, greseli bizare ale premierului Fico in legatura cu asistenta sa personala, Maria Troskova. Aceasta este o figura cheie in cazul crimei Kuciak/Kusnirova. Troskova, nascuta in 1987, este fost model de lenjerie intima, fiind ulterior partenera de afaceri a lui Antonio Vadala, suspectat a fi membru al gruparii mafiote italiene, Ndrangheta, si care locuieste in estul Slovaciei, fiind, de asemenea, considerat suspect in cazul crimei Kuciak/Kusnirova.Troskova a lucrat ca asistenta personala si consiliera a lui Fico din 2015, desi biroul premierului a refuzat cu indarjire sa prezinte public fisa de post al acesteia. Media slovaca presupune ca ar fi iubita lui Fico.Maria Troskova l-a insotit pe Fico in timpul unor vizite diplomatice importante, printre care la o intalnire cu presedintele Consiliului UE, Donald Tusk si la un pranz de lucru la cancelara Angela Merkel , pe 3 aprilie, anul trecut. Fostul diplomat Ondrej Gazovic a declarat, saptamana trecuta, pentru DennikN, ca prezenta lui Troskova la intalnirea cu Merkel nu ar fi fost binevenita la Cancelaria Federala. Intr-un interviu pentru DW, Gazovic a povestit ca in calitate de angajat al ambasadei, a pregatit cu colegii sai aceasta intalnire si a fost rugat de mai multe ori de catre diplomatii germani sa o stearga pe Troskova de pe lista invitatilor la pranzul de lucru cu Merkel. Motivul ar fi fost ca asistenta primului ministru nu avea nicio functie concreta. Fico a insistat, totusi, sa o aduca pe Troskova, prezentand-o ca experta in probleme de politica externa, spune Gazovic. Intr-un final, l-a insotit pe Fico la intalnire.Protestele impotriva guvernului dureaza de zile intregi in Slovacia (Reuters/R. Stoklasa)Cancelaria nu doreste nici sa confirme si nici sa nege ca partea germana ar fi avut obiectii. "Deciziile cu privire la componenta unei delegatii apartin in general statului respectiv. Nu comentam aceste decizii", a transmis biroul de presa al Guvermului Federal, pentru DW.Gazovic a renuntat la postul diplomatic, din motive familiale. A declarat ca s-a simtit nevoit sa povesteasca acest incident dupa crima petrecuta, din loialitate fata de o Slovacie democratica si un stat de drept.Redactorul-sef al DennikN, Matus Kostolny, abia isi gaseste cuvinte sa exprime ce insemana ca asistenta unui premier, care are legaturi cu mafia italiana poate participa la intruniri cu cei mai de seama politicieni ai lumii. "Ori Fico e bolnav, ori are un caracter abject. Este greu de inteles de ce pericliteaza in asa masura imaginea Slovaciei", spune Kostolny. Si acesta ar trebui sa fie un motiv pentru demisia sa, considera jurnalistul.Politologul Grigorij Meseznikov, de la Institutul pentru Afaceri Publice (IVO) din Bratislava, crede ca este "lipsit de responsabilitate felul in care Fico si-a pus interesele proprii deasupra intereselor Slovaciei, fata de cel mai important partener al sau, Germania". "Nu m-ar mira", adauga Meseznikov, referindu-se la dimensiunea problemei, "ca acum toate serviciile secrete din UE sa ceara socoteala Slovaciei si mai multe informatii".