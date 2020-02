Somalia a declarat stare de urgenta din cauza invaziei de lacuste

Ziare.

Ministrul Agriculturii a spus ca insectele reprezinta "o amenintare majora pentru fragila situatie a securitatii hranei".Exista temeri ca situatia nu va fi controlata pana in aprilie, cand va incepe recoltatul.Natiunile Unite au transmis ca roiurile din Somalia si Etiopia sunt cele mai mari din ultimii 25 de ani.Kenya nu s-a mai confruntat cu o amenintare atat de mare a invaziei de lacuste de 70 de ani, potrivit Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) a ONU.Somalia este prima tara din regiune care declara urgenta din aceasta cauza.Din cauza instabilitatii privind securitatea din Somalia, avioanele nu pot fi folosite pentru a imprastie insecticide.In luna ianuarie, FAO a cerut ajutor international pentru a starpi roiurile din Cornul Africii, avertizand ca numarul lacustelor din regiune ar putea creste de 500 de ori pana in luna iunie.Roiurile s-au raspandit in estul Africii din Yenem, peste Marea Rosie, dupa ploile abundente din 2019 care au creat conditii propice pentru insecte.Lacustele pot calatori pana la 150 de kilometri intr-o zi. Fiecare insecta adult poate manca intr-o zi cantate de hrana egala cu greutatea corpului.In decembrie, un avion de pasageri a fost fortat din cauza unui roi de lacuste sa isi schimbe ruta si a aterizat in siguranta in capitala Addis Ababa.