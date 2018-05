SUA se comporta ca si cum ar cauta cearta cu Iranul, iar asta ar putea da nastere la violente, in Orientul Mijlociu

Ziare.

Mai exact, dupa ani in care Washingtonul a lasat sa se inteleaga ca nu se implica in conflictul israeliano-palestinian, acum ia masuri care ar putea indica faptul ca favorizeaza partea israeliana si ca vrea cearta cu Iranul, se arata intr-o analiza CNN Oficiali americani anuntasera, inca de la inceputul primaverii, ca iau masuri de siguranta in vederea mutarii ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, dar ca nu se asteapta la mari probleme, in conditiile in care atmosfera din Orientul Mijlociu se mai detensionase. De atunci si pana astazi, insa, lucrurile s-au mai schimbat.Chiar SUA a fost cea care a alimentat tensiunile din zona, in momentul in care s-a retras din tratatul de neproliferare a armelor nucleare incheiat cu Iranul si a anuntat ca ii va aplica acestuia din urma noi sanctiuni.Pe acest fond, luni, SUA isi va muta ambasa de la Tel Aviv la Ierusalim, dandu-le satisfactie israelienilor aflati in conflict cu iranienii. Mai exact, acestia din urma au fost cei care au lansat 20 de rachete spre teritoriul cunoscut sub denumirea de Inaltimile Golan."In conditiile in care tensiunile deja escaladasera in zona, n-am facut decat sa turnam gaz pe foc" a declarat Bruce Riedel, fost ofiter CIA Parerea analistului este sustinuta si de Dennis Ross, un fost negociator al SUA in Orientul Mijlociu."In cateva zile, Trump ar putea pune din nou gaz pe foc, prin mutarea ambasadei. E o masura periculoasa. Practic, transmite un semnal potrivit caruia Statele Unite vor sa se angajeze intr-o confruntare cu Iranul. Iar acesta e un semnal pe care israelienii si sauditii abia asteapta sa il primeasca", a spus Denis Ross.Problema mutarii ambasadei provine, de fapt, de la modul diferit in care israelienii si palestinienii privesc Ierusalimul. Astfel, in vreme ce primii sustin ca e capitala statului lor, palestinienii sustin ca au drepturi asupra estului orasului.In consecinta, statele Occidentale au acceptat sa isi amplaseze capitalele la Tel Aviv si sa accepte, in privita Ierusalimului, solutiile pe care israelienii si palestinienii le gasesc singuri. Nu putini au fost analistii care au sustinut ca ceea ce face SUA acum este, de fapt, partinitor si da castig de cauza israelienilor.Cele mai multe state membre UE dezaproba decizia SUA de a-si muta ambasada. De fapt, singurele state europene care sustin pozitia SUA sunt Romania, Ungaria si Cehia