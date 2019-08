Summitul G7 s-a terminat cu o declaratie comuna de o pagina: Ce au stabilit liderii celor mai puternice tari

Problema care a ramas fara rezolvare

Principalele declaratii ale liderilor participanti

Ziare.

com

Seful statului francez a spus ca tensiunile comerciale dintre SUA si China creeaza incertitudini si ca in timpul summitului, liderul de la Casa Alba, Donald Trump, le-a transmis celorlalti participanti ca doreste sa ajunga la un acord cu Beijingul.In privinta taxarii gigantilor tehnologici (taxa Gafa), el a anuntat ca SUA si Franta au ajuns la un consens, acest subiect provocand in trecut divergente intre Paris si Washington. Tarile din G7 au convenit sa ''ajunga la un acord in 2020 in cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) '' cu privire la o taxa internationala privind Gafa si in ziua cand ea va intra in vigoare, Franta va suprima propria taxa, a precizat presedintele francez.Pe de alta parte, Macron a declarat ca discutiile din cadrul summitului G7 au creat ''conditiile pentru o intalnire si deci un acord'' intre presedintele american Donald Trump si omologul sau iranian Hassan Rohani cu privire la programul nuclear iranian.Emmanuel Macron si-a exprimat speranta ca aceasta intalnire va avea loc ''in urmatoarele saptamani''.''Doua lucruri sunt foarte importante pentru noi: Iranul nu trebuie sa aiba niciodata arme nucleare si aceasta situatie nu trebuie sa pericliteze niciodata stabilitatea regionala'', a subliniat presedintele francez.Presedintele francez Emmanuel Macron a mai declarat, la finalul summitului G7 de la Biarritz, ca la aceasta reuniune nu s-a ajuns la un consens privind reprimirea Rusiei in acest grup, dorita de presedintele american Donald Trump, dar respinsa mai ales de Franta si Germania, potrivit agentiilor AFP si Reuters.In schimb, Macron a anuntat ca el si cancelarul german Angela Merkel vor organiza in saptamanile urmatoare un summit cu presedintii rus si ucrainean, cu obiectivul de a avansa in solutionarea crizei din Ucraina, care a determinat in 2014 excluderea Rusiei din G8.La randul sau, Donald Trump a spus ca l-ar putea invita pe presedintele rus Vladimir Putin la urmatorul summit G7, care se va desfasura anul viitor in SUA. Insa presedintele american a tinut sa adauge ca nu stie daca liderul de la Kremlin, care ''este un om mandru'', ar accepta o asemenea invitatie in conditiile in care tara sa nu va fi reprimita in acest grup.Principalel declaratii ale liderilor, consemnate de Reuters:: "Doua lucruri sunt foarte importante pentru noi: Iranul nu trebuie sa aiba niciodata arme nucleare, iar aceasta situatie nu trebuie sa ameninte niciodata stabilitatea regionala". "Nimic nu e inca stabilit si lucrurile sunt inca fragile, dar discutiile tehnice au inceput cu unele progrese reale". "Ce i-am spus lui Zarif (n. red. - ministrul iranian de externe Mohamad Zarif) si ce i-am spus prin telefon presedintelui Rouhani este ca, daca accepta o intalnire cu presedintele Trump, sunt convins ca se poate ajunge la un acord". "Ceea ce sper este ca in urmatoarele saptamani, pe baza acestor discutii, putem reusi sa punem in practica un summit intre presedintele Rouhani si presedintele Trump"."Este un G7 intr-adevar de succes. A fost o unitate teribila, o unitate grozava". Despre China: "Cred ca ei doresc foarte tare un acord. Cred ca asta a iesit in evidenta azi-noapte". "China a primit o mare lovitura in ultimele luni. Trei milioane de locuri de munca. In curand vor fi mai mult de trei milioane de locuri de munca. Lantul lor se rupe cum nu s-a mai vazut. Odata ce se intampla asta, este foarte greu de reparat. Cred ca ei vor foarte mult sa ajungem la o intelegere". Despre Iran: "Trebuie sa fie jucatori buni, daca ma intelegeti. Nu pot face ce ziceau ca vor face, fiindca daca fac asta se vor confrunta cu o forta intr-adevar foarte violenta. De aceea, cred ca vor fi cuminti".: "Ceea ce ne uneste si este un mare pas inainte nu este doar dorinta ca Iranul sa nu aiba arme nucleare, ci si dorinta de a gasi o solutie pentru asta prin mijloace politice". Despre Brexit, sefa guvernului de la Berlin a spus: "Europa este in foarte mare masura unita in reprezentarea ei aici (...), vom avea ceva de lucru in toamna, pentru iesirea Regatului Unit (din UE) . Deci ne asteapta cateva saptamani incarcate". Despre discutiile cu Trump: "Mi-am reinnoit propunerea ca firmele americane - firmele mici si mijlocii - sa poata veni in Germania la o conferinta, pentru a putea prezenta mai bine americanilor piata germana (...) Ideea a fost primita aprobator".Liderii celor sapte tari dezvoltate din G7 - Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit si SUA - urmeaza sa se intalneasca din nou anul viitor, in Statele Unite.Citeste si Decizie la summitul G7 legata de incendiile dezastruoase din Amazonia