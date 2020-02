Supravietuire incredibila in Pacific: Au plutit o luna intr-o canoe, au mancat nuci de cocos si au baut apa de ploaie

Ziare.

Un grup de 12 persoane a parasit insula Bougainville, in data de 22 decemebrie, pentru a calatori spre Insulele Carteret, aflate la 100 de km distanta, pentru sarbatorile de Craciun.Totusi, canoea in care se aflau - alimentata de un motor - s-a rasturnat. Cativa oameni dintre cei aflati in ambarcatiune s-au inecat, iar ceilalti au reusit sa indrepte barca si sa scoata apa din ea.In total, 8 oameni au murit, inclusiv un bebelus - unii cand s-a rasturnat barca, iar altii din cauza deshidratarii, relateaza The Guardian Dominic Stally, unul dintre supravietuitori, a declarat pentru sursa citata ca inca ii este foarte greu sa vorbeasca despre tragedia prin care a trecut. El este internat la un spital din Insulele Solomon."Cu totii am plecat atat de fericiti spre Insula Carteret, pentru sarbatori. Nu am crezut niciodata ca o sa se ajunga aici", a afirmat el.Cei patru supravietuitori au fost salvati de o barca de pescuit, pe 23 ianuarie, in apropiere de Noua Caledonie, la 2.000 km distanta de punctul din care au pornit.Grupul a fost ingrijit pe vasul de pescuit aproximativ o saptamana inainte de a fi adus in Insulele Solomon, langa Bougainville, pentru tratament medical.Dominic Stally a mai povestit ca cei patru au mai vazut cateva nave in timp ce pluteau in deriva, insa acestea erau prea departe pentru a-i observa."Multe barci de pescuit au trecut pe langa noi, dar erau prea departe pentru a ne observa. Ne uitam neputinciosi in timp ce treceau pe langa noi", a mai precizat el.Grupul a folosit un vas din canoe pentru a strange apa de ploaie si a mancat nuci de cocos gasite in apa."Setea a fost cel mai dificil obstacol de depasit, dar am avut noroc cu ploile, imaginati-va daca nu ar fi plouat...", a mai spus Stally.Supravietuitorii sunt o femeie, fiica ei de 12 ani, dar si un tanar de 20 de ani, pe langa Dominic Sally.Acum, toti sunt tratati la un spital din Honiara, capitala Insulelor Solomon.A.D.