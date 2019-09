Sute de turisti au ramas blocati intr-un oras langa Everest

Ziare.

Conditiile meteorologice pe aeroportul Tenzing-Hillary din orasul Lukla, langa Everest, s-au inrautatit vineri, obligand companiile aeriene sa anuleze zboruri, a declarat Rohit Karna, controlorul traficului aerian, relateaza dpa."Sambata au avut loc doar cinci zboruri. Au existat incercari ca pasagerii sa fie transportati cu ajutorul elicopterelor, dar vremea nu este favorabila pentru asta", a spus el pentru dpa.Orasul Lukla, o poarta de intrare spre regiunea Everest, se afla la o altitudine de 2.800 de metri.Pabitra Karki, presedintele Asociatiei Operatorilor Aerieni, a declarat ca patru elicoptere care transportau pasageri din regiune catre capitala Kathmandu au fost fortate sa aterizeze in zone din apropierea orasului din cauza vremii nefavorabile.Mii de turisti straini viziteaza Nepalul in toamna, din septembrie pana in noiembrie, si primavara din aprilie pana in mai.