Taifunul care a lovit Filipine in ziua de Craciun face victime in continuare: Bilantul a urcat la 50 de morti

Taifunul, care a fost insotit de precipitatii abundente si de vanturi devastatoare, a dus la prabusirea unor cladiri in special pe insula centrala a arhipelagului Visayas, afectand peste doua milioane de persoane, informeaza AFP.Cel putin 80.000 de filipinezi se aflau marti in adaposturi de urgenta unde vor petrece Revelionul, avand in vedere amploarea distrugerilor."Suntem tristi ca o parte dintre compatriotii nostri se afla inca in aceste centre de refugiu, dar ii asiguram de tot sprijinul nostru pana cand se vor putea pune din nou pe picioare", a declarat pentru AFP Mark Timbal, purtatorul de cuvant al Agentiei nationale pentru gestionarea catastrofelor.Cinci persoane sunt in continuare date disparute la aproape o saptamana dupa trecerea taifunului care a dus la ranirea a 143 de persoane.Precedentul bilant, dat publicitatii duminica, mentiona 41 de morti.Printre victime se afla trei membri ai echipajului unei ambarcatiuni care s-a rasturnat din cauza vantului intens, un politist electrocutat in urma prabusirii unui stalp si un barbat prins sub un arbore prabusit.Taifunul Phanfone, care in Filipine poarta denumirea de Ursula, este cel de-al 21-lea care s-a abatut in acest an asupra arhipelagului.Cele mai multe dintre taifunuri sau furtuni provoaca distrugeri culturilor agricole, locuintelor si infrastructurilor si contribuie la perpetuarea saraciei endemice.