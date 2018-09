Taifunul Mangkhut a facut ravagii in Filipine si China: Cel putin 54 de oameni au murit (Video)

Ziare.

com

Multe dintre decesele din Filipine au fost cauzate de alunecari de teren, iar alte zeci de persoane sunt considerate a fi ingropate din cauza inundatiilor, au declarat oficialii guvernamentali intr-o conferinta de presa duminica, transmite CNN.Mai mult de 2,5 milioane de persoane au fost evacuate in provincia Guangdong din China, in urma alunecarilor de teren, potrivit presei chineze de stat.Agentia de stiri Xinhua a anuntat ca peste 18.000 de adaposturi de urgenta au fost activate si ca 632 de puncte turistice si peste 29.000 de santiere de constructii au fost inchis.Hong Kong-ul a fost, de asemenea, lovit de vanturi puternice, care au rupt acoperisuri, au culcat copaci, iar mai multe macarale au fost smulse de pe zgarie-nori in contructie.Autoritatile din Hong Kong au sfatuit locuitorii sa ramana in case pentru a evita sa fie loviti de obiecte zburate de vant. Aici s-au inregistrat rafale de vant cu viteze de pana la 117 km/h, astfel ca peste 800 de zboruri de la aeroportul Hong Kong au fost anulate, afectand peste 100.000 de pasageri.