Tara lovita de o epidemie de ebola: Bilantul a crescut la 33 de cazuri suspecte

Un bilant anterior anunta 13 cazuri de ebola, iar celelalte decese au fost legate de epidemie, relateaza DPA.Autoritatile sanitare urmeaza sa distribuie un vaccin in zonele afectate, iar echipe medicale de interventie rapida au fost trimise in orasul Beni si in epicentrul epidemiei, la Mangina, a anuntat sambata ministerul intr-un comunicat.Aceasta epidemie a fost identificata dupa ce s-a stabilit ca o femeie in varsta de 65 de ani a murit din cauza acestei boli foarte infectioase.Membri ai familiei care au inhumat-o nu au urmat corect procedurile, iar sapte rude s-au imbolnavit si au murit, a precizat ministerul.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca focarul a aparut intr-o zona de conflict, in estul tarii, un lucru care poate opri eforturi impotriva raspandirii virusului.Noua epidemie a izbucnit la doar cateva zile dupa ce RDC a anuntat, pe 24 iulie, sfarsitul epidemiei anterioare, care a ucis din mai 33 de persoane in provincia Ecuator (vest).In cursul epidemiei anterioare, OMS a lansat o campanie de vaccinare, prin care a distribuit 7.500 de doze, in cadrul unei efort de a opri raspandirea acestei boli mortale. Ebola , o boala foarte contagioasa care provoaca febra, conduce adesea la hemoragie interna masiva si moarte.