Tara lovita puternic de un ciclon: Cel putin 22 de morti, printre care si un copil de trei ani

Edgar Posadas, purtatorul de cuvant al agentiei de monitorizare a dezastrelor, a comunicat ca printre cei decedati se afla si un copil de trei ani. Ciclonul a lovit regiunile Visayas si Bicol, scrie Reuters."Vantul nu a fost puternic, insa ciclonul a provocat inundatii si alunecari de teren", a declarat Posadas.Numarul victimelor ar putea creste pe masura ce operatiunile de salvare continua. Presa locala a informat ca exista zeci de persoane date disparute sau prinse de alunecarile de teren.Un birou regional al agentiei a informat ca lucreaza pentru a confirma moartea a 38 de persoane in regiunea Bicol, situata la sud de insula principala Luzon.Mii de pasageri erau blocati in porturi, aeroporturi si statii de autobuz dupa ce zeci de calatorii intre insule au fost anulate.Ciclonul a iesit de pe teritoriul tarii duminica dupa-amiaza. In jur de 20 de astfel de cicloane lovesc Filipine in fiecare an.