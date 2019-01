Tentativa de lovitura de stat intr-o tara africana: Militarii au vrut sa preia puterea in absenta presedintelui (Video)

"Ridicati-va"

Pucistii au fost arestati, anunta Guvernul

Focuri de arma au fost auzite in acelasi moment de jurnalisti AFP in jurul sediului Radio Televiziunii Gaboneze (RTG), unde participantii la revolta au difuzat luni in zori o proclamatie.Vehicule blindate apartinand fortelor de securitate gaboneze blocau, la ora locala 7:00 (8:00, ora Romaniei), accesul pe bulevard, a constatat un corespondent.In mesaj, armata si populatia sunt indemnate sa se ridice la revolta. Mesajul a fost citit de catre un militar care s-a prezentat ca fiind locotenentul Ondo Obiang Kelly, adjunctul comandantului Garzii Republicane (GR).Militarul s-a declarat presedintele unei Miscari patriotice a tinerilor din cadrul fortelor de aparare si securitate ale Gabonului (MPJFDS) - necunoscuta pana acum.Trei militari purtand beretele verzi ale GR, dintre care doi purtau pusti de asalt, apar in timp ce iau cuvantul, intr-o inregistrare video pusa in circulatie pe retele de socializare - autentificata de AFP.Miscarea le "cere tuturor tinerilor din cadrul fortelor de aparare si securitate si intregului tineret gabonez sa (i) se alature", a declarat militarul, anuntand formarea in curand a unui "Consiliu National de Restaurare" menit "sa garanteze poporului gabonez o tranzitie democratica"."Noi nu putem sa abandonam patria", a declarat el, apreciind "ilegitime si ilegale" institutiile in functie in timpul absentei presedintelui Bongo.Victima unui AVC la 24 octombrie, in Arabia Saudita, seful statului, in varsta de 59 de ani, a carui familie se afla la putere din 1967, a fost transferat ulterior in Maroc, unde se afla in convalescenta, fara sa fie stabilita o data in vederea revenirii sale in Gabon.Vacantarea puterii nu a fost declarata in absenta sefului statului. Curtea Constitutionala a transferat o parte a puterilor presedintelui premierului si vicepresedintelui."Daca tocmai mancati, opriti-va. Daca tocmai beti un pahar, opriti-va. Daca dormiti, treziti-va. Treziti-va vecinii (...), ridicati-va ca un singur om si preluati controlul strazii", a mai declarat militarul la radio.El a invitat "toti barbatii cu rang si subofiterii" sa isi procure "arme si munitie" si "sa ia controlul" asupra punctelor strategice in toata tara, edificiilor publice si aeroporturilor.El a indemnat populatia sa-i sustina. "Este timpul sa ne luam destinul in maini", in aceasta "zi in care armata a decis sa se alature poporului sau pentru a salva Gabonul de haos", a tunat el.De peste doua luni, comunicarea oficiala a fost rara si partiala pe tema sanatatii sefului statului, alimentand diverse zvonuri pe retele de socializare.La 31 decembrie, presedintele Bongo a luat cuvantul de la Rabat, pentru prima oara de cand a fost spitalizat.Aceasta luare de cuvant de Anul Nou, putin fluida, a fost catalogata de militari din cadrul MPJFDS o "rusine" pentru o "tara (care) si-a pierdut demnitatea".In mesajul sau, citat luni la postul national de radio, militarul a denuntat "confiscarea puterii de catre cei care, la 31 august 2016, ne-au asasinat tinerii compatrioti", o trimitere la tulburari care au urmat alegerilor prezidentiale in care a fost reales Ali Bongo, un scrutin contestat de Opozitie.Presedintele gabonez i-a succedat in 2009 tatalui sau Omar, dupa moartea acestuia din urma, si a fost reales in 2016. Omar Bongo a condus Gabonul, o tara petroliera, din 1967 si pana la moartea sa.Situatia in Gabon este sub control, iar militarii participanti la revolta au fost arestati sau fug in urma tentativei de lovitura de stat, a anuntat un purtator de cuvant al Guvernului, Guy-Bertrand Mapangou."Calmul a revenit, situatia este sub control", a declarat el pentru AFP.Purtatorul de cuvant al Guvernului a adaugat ca, dintr-un comando de cinci militari care a luat cuvantul la radioteleviziunea nationala, "patru au fost arestati, iar unul este fugar".