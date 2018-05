Tragerea la sorti pentru participarea la inhumarea lui Stephen Hawking, deschisa calatorilor din ... viitor

Ziare.

Pe site-ul creat pentru aceasta ocazie, solicitantii trebuie sa selecteze data nasterii, care poate merge pana la 31 decembrie 2038, dupa cum a relatat autorul blogului IanVisits."Nu putem exclude posibilitatea calatoriei in timp, deoarece, spre satisfactia noastra, aceasta a nu a fost infirmata", a explicat un purtator de cuvant al fundatiei Stephen Hawking pentru BBC. "Totul este posibil pana cand se va dovedi contrariul", a explicat el.Inscrierile la tragerea la sorti, in urma careia vor fi selectionate 1.000 de persoane, au loc in perioada 9-15 mai - doar in primele 24 de ore aplicand peste 12.000 de solicitanti. "Am primit cereri din intreaga lume", a precizat purtatorul de cuvant citat.Inhumarea va avea loc pe 15 iunie la Westminster Abbey din Londra - un omagiu rezervat doar unor personalitati marcante, cum ar fi fizicianul Isaac Newton.De altfel, chiar Hawking a organizat in 2009 o petrecere pentru calatorii din viitor: intr-un videoclip postat pe YouTube, savantul a explicat ca nu a trimis invitatiile la eveniment decat dupa ce acesta s-a terminat. "Am dovezi experimentale ca o calatorie in timp este imposibila", a conchis el, nu fara umor, dupa ce a remarcat ca nimeni nu a venit la petrecere, in pofida pregatirilor.