UE cere eliberarea imediata a celor doi jurnalisti Reuters condamnati in Myanmar

Un judecator din Myanmar i-a gasit pe Wa Lone, in varsta de 32 de ani, si pe Kyaw Soe Oo, 28 de ani, vinovati de incalcarea unei legi cu privire la secretele de stat si au fost condamnati la sapte ani de inchisoare, aminteste Reuters.Serviciul de politica externa al UE a transmis ca sentinta "submineaza libertatea presei, dreptul publicului la informatie si dezvoltarea statului de drept in Myanmar"."Trebuie sa fie revizuite sentintele de inchisoare ale lui Wa Lone si ale lui Kyaw Soe Oo, iar cei doi jurnalisti sa fie eliberati imediat si neconditionat", a anuntat serviciul.Verdictul vine pe fondul presiunii crescande asupra guvernului laureatului Nobel Aung San Suu Kyi in legatura cu o represiune a securitatii declansata de atacurile insurgentilor musulmani Rohingya asupra fortelor de securitate in august 2017.Mai mult de 700.000 de musulmani Rohingya, apatrizi, au fugit de-a lungul granitei cu Myanmar cu Bangladesh, potrivit agentiilor ONU.