Un atac al Israelului in Gaza a ucis 8 membri din aceeasi familie

Aceste atacuri au crescut deja la 34 de morti si 111 raniti bilantul operatiunilor israeliene ce vizeaza incepand de marti elemente ale gruparii Jihadul Islamic, care la randul sau a tras peste 350 de rachete in directia Israelului, potrivit datelor armatei israeliene, informeaza AFP."Sase membri ai familiei Abou Malhous, printre care trei copii si doua femei, au fost ucisi intr-un atac israelian asupra casei lor din Deir al-Balah, in sudul Fasiei Gaza", a precizat in noaptea de miercuri spre joi Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, teritoriu aflat sub controlul islamistilor din miscarea Hamas. Alti doi copii au fost gasiti joi dimineata sub daramaturi, potrivit ministerului.Armata israeliana a intreprins marti dimineata o operatiune tintita impotriva lui Baha Abou al-Ata, comandant al gruparii Jihadul Islamic, care a murit impreuna cu sotia lui. In urma acestui atac, Jihadul Islamic a lansat un tir de rachete asupra Israelului, care la randul sau si-a intetit atacurile aeriene impotriva pozitiilor acestui grup islamist armat.Armata israeliana acuza Jihadul Islamic mai ales ca foloseste scuturi umane pentru a se apara de atacuri, insa nu a tintit de data aceasta Hamas, miscare islamista care controleaza Gaza.Hamas si Israel au dus trei razboaie in enclava, incepand din 2008. Insa aceasta grupare, spre deosebire de Jihadul Islamic, a aprobat un armistitiu negociat cu medierea ONU, a Egiptului, tara ce se invecineaza cu Gaza, si a Qatarului, emirat din Golf ce intretine relatii atat cu Gaza, cat si cu Israelul.Pentru a incerca sa franeze aceasta noua spirala a violentei, emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu (OM), Nickolay Mladenov, a intreprins o mediere alaturi de egipteni - care se bucura de o puternica influenta asupra Fasiei Gaza si de relatii oficiale cu Israelul - in vederea unei "dezescaladari urgente".In urma acestei medieri, un acord de incetare a focului a intrat in vigoare joi la orele locale 05:30 (03:30 GMT), au precizat pentru AFP o sursa de informatie egipteana si un inalt responsabil al Jihadului Islamic.