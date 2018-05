Un bebelus palestinian a murit in timpul violentelor de la frontiera cu Israelul

Ziare.

Bebelusul a fost identificat ca fiind o fetita de opt luni. Nu este clar pentru moment la ce distanta se aflau bebelusul si familia sa fata de bariera de securitate, relateaza AFP.Cel putin 59 de palestinieni au fost ucisi in Fasia Gaza de tiruri israeliene in zona de frontiera, unde mii de palestinieni au manifestat impotriva transferarii ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Ziua de luni a fost cea mai sangeroasa din conflictul israeliano-palestinian de la razboiul din vara lui 2014 din Fasia Gaza.Conducerea palestiniana a denuntat un "masacru", in timp ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a justificat folosirea fortei prin dreptul Israelului de a-si apara frontierele in fata actiunilor "teroriste" ale miscarii islamiste Hamas, care guverneaza Gaza si impotriva caruia Israelul a condus trei razboaie din 2008.