Un caine robot impune distantarea sociala intr-un parc (Video)

Robotul, crealizat de Boston Dynamic, are o camera care monitorizeaza cat de aglomerat devine parcul Bishan-Ang Moh Kio, relateaza BBC.El are incorporat si un difuzor prin care sunt emise mesaje de distantare sociala."Sa mentinem Singapore sanatos! Pentru siguranta voastra si a celor din jur, va rog sa stati la cel putin 1 metru distanta. Multumesc", este unul dintre mesajele transmise.Robotul va fi testat timp de doua saptamani pentru ca autoritatile sa vada reactiile oamenilor. Este insistat ca robotul nu urmareste oamenii. Daca totul va merge bine, roboti similari vor fi plasati in alte parcuri.In Singapore, incalcarea regulilor impuse din cauza crizei sanitare se pedepseste cu amenzi si chiar inchisoare.