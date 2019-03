Un celebru cardinal, care a fost numarul 3 la Vatican, condamnat la sase ani de inchisoare pentru ca a violat copii

Nu este judecata Biserica

George Pell, cel mai inalt reprezentant al Bisericii Catolice gasit vinovat vreodata de violarea unor minori, urmeaza sa ispaseasca minimum trei ani si opt luni dupa gratii.Cardinalul, care isi clameaza nevinovatia si a facut apel impotriva condamnarii sale, a fost gasit vinovat, in decembrie, de viol si patru capete de acuzare de atentat la pudoare vizand doi adolescenti, la acea vreme in varsta de 13 ani. Insa acest verdict a putut fi anuntat abia la sfarsitul lui februarie, din motive juridice.Judecatorul Peter Kidd a precizat ca a tinut cont, in pronuntarea sentintei, de "crime odioase" comise de un prelat care a profitat de pozitia sa de autoritate contra tinerelor victime. Insa el a pus in balanta si varsta inaintata a acestuia, problemele sale cardiace si faptul ca a "trait altfel o viata ireprosabila". "Este posibil sa nu traiti suficient pentru a iesi din inchisoare", a relevat el.Cardinalul Pell, purtand o camasa neagra, fara obisnuitul guver roman, a ramas nepasator, cu mainile incrucisate pe genunchi, in timp ce judecatorul prezenta cu forta detaliile, dificil de ascultat, ale agresiunilor comise asupra baietilor.Cardinalul risca pana la 50 de ani de inchisoare.si fata de o procedura judiciara care nu s-a incheiat."Este dificil sa gasesti alinare" in aceasta decizie, a declarat o victima identificata doar prin initiala "J", prin intermediul avocatului sau Vivian Waller. "Sunt recunoscator ca tribunalul a recunoscut lucrul la care am fost supus pe cand eram copil, insa nu cunosc odihna", pentru ca "planeaza umbra procedurii in apel".Tatal altei victime, decedate in 2014, in urma unei supradoze de heroina, si-a exprimat "dezamagirea".In decembrie 1996, prelatul a obligat o victima sa-i faca o felatie, in timp ce se freca de cealalta, dupa ce cei doi baieti s-au ascuns in sacristia Catedralei St Patrick, la Melbourne, pentru a bea vin pentru slujba.Doua luni mai tarziu, el l-a impins pe un adolescent la perete si i-a prins in mana organele genitale."Exista un nivel de degradare si de umilire suplimentare prin faptul ca fiecare dintre victime stia ca cealalta era martora unor abuzuri", a declarat judecatorul. Aceste fapte au avut repercusiuni "profunde" si "de durata" asupra victimelor.Prelatul este foarte cunoscut in Australia, unde se numara intre prietenii premierilor si magnatilor din industrii. Viitorul sau in cadrul Bisericii este de-acum mai mult decat incert.In toata lumea, Biserica Catolica a fost subminata de un val de scandaluri de pedofilie. Insa judecatorul de la Melbourne a subliniat ca acesta este procesul unui individ, nu al institutiei. "Nu trebuie sa serviti pe post de tap ispasitor", a subliniat el. "Eu nu ma aflu aici pentru a judeca Biserica Catolica", a punctat el.Cardinalul "are dreptul la o justitie echitabila", a subliniat magistratul, exprimandu-si regretul fata de "mentalitatea de turma" a unei parti a opiniei publice.In fata sediului tribunalului, atmosfera era tensionata. Un barbat care s-a prezentat drept o victima a unor abuzuri sexuale a izbucnit in lacrimi. O femeie i-a strigat "bani murdari" avocatului prelatului, care pleca.Jeremy Gans, un specialist in drept la Universitatea din Melbourne, apreciaza ca pedeapsa este mica, insa ea corespunde "in mare la ceea ce astepta toata lumea".George Pell nu a depus marturie la procesul sau. Intr-un interogatoriu al politiei, filmat, in 2016, pe cand se afla la Roma, el a catalogat aceste acuzatii drept "minciuni nebunesti", "o gramada de ineptii absolute".Condamnatul urmeaza sa afle la inceputul lui iunie daca are dreptul la un proces in apel.