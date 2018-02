Un dispozitiv exploziv a fost aruncat in incinta ambasadei SUA din Muntenegru. Atacatorul s-a sinucis UPDATE

UPDATE

Atacatorul ar fi fost un cetatean sarb in varsta de 43 de ani, conform televiziunii de stat din Muntenegru, scrie Reuters."Autoritatile iau masurile necesare pentru a rezolva cazul si pentru a asigura siguranta staff-ului ambasadei Statelor Unite", a spus ministrul de Interne din Muntenegru, Mevludin Nuhodzic, intr-un mesaj video.Guvernul de la Podgorica a anuntat joi, pe contul de Twitter, ca o persoana necunoscuta "s-a sinucis cu un dispozitiv exploziv", putin dupa miezul noptii, transmite Reuters. Inainte de a se sinucide, aceasta a aruncat un dispozitiv exploziv in cladirea Ambasadei SUA, "cel mai probabil era o grenada de mana", mentioneaza mesajul.O ancheta a politiei este in curs de desfasurare in acest caz.Un fotograf Reuters din Podgorica a precizat ca strada pe care se afla ambasada a fost blocata de o masina a Politiei si ca imobilul nu pare afectat.Ambasada SUA a avertizat cetatenii americani sa ramana acasa.Muntenegru, cea mai mica dintre fostele republici ale Iugoslaviei, a fost cel de-al 29-lea stat care s-a alaturat NATO, in mai anul trecut.